I risultati di una rilevazione statistica, descrivendo il fenomeno-rischio dell’obesità, stima che a livello nazionale il 31,7%, quindi tre adulti su dieci, siano potenzialmente sovrappeso ed il 10,7% obesi. Il report realizzato da Epicentro – Il sole 24 ore , relativo al periodo 2014 – 2017, individua anche regione per regione il problema, calcolando con metodo ponderato che in Sicilia il 34,3% di adulti sia sovrappeso e ben il 13,1% obeso, al di sopra la media nazionale. In generale è tutto il sud a ‘pesare’ nella classifica. Al vertice troviamo la Campania con un tasso complessivo del 51,5% di persone a rischio peso, dove quasi il 38% sono sovrappeso ed il 14% obesi, seguita dal Molise col 48,9%, per poi trovare la Sicilia col 47,4%.