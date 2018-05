"Lo sciopero è riuscito - continua Falanga - alcune navi sono partite ma senza i mezzi pesanti, malgrado una nave sia arrivata senza che i tir fossero legati, cosa che abbiamo segnalato alle autorità competenti".

PALERMO - Uno sciopero di 24 ore per reclamare a gran voce i diritti dei lavoratori portuali e marittimi: questa l'iniziativa di Cgil, Cisl e Uil che ha coinvolto anche il capoluogo siciliano."Non si possono cambiare le regole mentre la partita in corso - dice Agostino Falanga, segretario generale della Uiltrasporti Sicilia - se le aziende applicassero l'autoproduzione, metteremmo a rischio 500 persone in tutta l'Isola che non godrebbero nemmeno degli ammortizzatori sociali". Fino a mezzanotte in tutti i porti siciliani si terranno manifestazioni di protesta.In mattinata anche il sindaco Leoluca Orlando ha fatto visita ai lavoratori. "Abbiamo chiesto al primo cittadino di farsi portavoce delle nostre istanze - conclude Falanga - ma chiediamo al governo regionale di essere più sensibile verso le ragioni dei lavoratori".