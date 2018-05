BOLOGNETTA - I carabinieri hanno arrestato G.S. di 38 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione in un'abitazione a Bolognetta (Pa) i militari hanno trovato 280 grammi di marijuana nascosta nell'armadio della camera da letto. Nascoste in un magazzino sul retro dell'abitazione sono state trovate 11 piante alte circa un metro in una serra indoor. L'arresto è stato convalidato dal giudice di Termini Imerese che ha disposto l'obbligo della presentazione dell'uomo alla polizia giudiziaria. (ANSA).