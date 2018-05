BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) - La Guardia di finanza ha effettuato un sequestro preventivo di 3,5 milioni di euro emesso dal Gip di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di R. C. 73 anni, C. R. 54 anni e R. A. 21 anni, indagati per circonvenzione di incapace, falsità in testamento olografo, falso in scrittura privata e falsa attestazione e dichiarazione a un pubblico ufficiale.I finanzieri hanno scoperto che i tre avrebbero truffato un'anziana sequestrando loro immobili, disponibilità finanziarie su conti correnti, titoli ed obbligazioni per un totale complessivo di 3,5 milioni di euro. I tre indagati, appartenenti alla stessa famiglia, erano riusciti a farsi dare dalla donna ingenti somme di denaro e si sono fatti nominare eredi universali del suo patrimonio attraverso la sottoscrizione di un falso testamento olografo riuscendo a sottrarre grosse somme di denaro.