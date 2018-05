VIBO VALENTIA - Un morto e 4 feriti è il bilancio delle sparatorie avvenute in due località del Vibonese ad opera di un trentenne ora in fuga, prima in auto e poi a piedi. La vittima è Michele Valarioti, di 63 anni, ucciso a colpi di fucile a Nicotera, vicino casa. Nella stessa località è stata ferita una donna ad un centinaio di metri dalla prima vittima. A Limbadi invece il killer è arrivato con la propria auto e, imbracciato un fucile da caccia, ha sparato dentro un bar ferendo tre persone.