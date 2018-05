"Desidero esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza a Padre Antonio Garau, parroco di Borgo Nuovo, dopo i furti di auto subiti dai fedeli durante la celebrazione della funzione liturgica - ha affermato -. Anche a seguito delle intimidazioni subite da padre Tumello della Parrocchia di Santa Cristina, la sicurezza nel quartiere Borgo Nuovo è tema che non può essere sottovalutato". Chinnici concorda con Teresi "

sulla necessità di chiedere all'amministrazione comunale più attenzione per il quartiere e la convocazione immediata di un comitato d'ordine e sicurezza a Borgo Nuovo".

"Quanto accaduto a Borgo Nuovo durante la messa celebrata da Padre Antonio Garau è l'ennesima dimostrazione che il problema sicurezza nel quartiere è ancora alto". Così Fabio Teresi, Presidente della V Circoscrizione in merito ai furti di automobili avvenuti durante la celebrazione della funzione di Padre Garau. "Dopo l'attentato a Padre Tumello della Parrocchia di Santa Cristina abbiamo avuto una presenza massiccia di forze dell'ordine del quartiere che, però, dopo qualche settimana, è andata scemando. Occorre una presenza costante, che metta in sicurezza i cittadini e che non si intervenga solo dopo i casi di cronaca come questo". "Domani scriverò al Sindaco di Palermo affinché si faccia promotore, assieme alla V circoscrizione, di chiedere la convocazione del comitato di ordine e sicurezza a Borgo Nuovo. A Padre Garau ed ai suoi fedeli va la vicinanza mia e dell'intero consiglio della Circoscrizione".Solidarietà al sacerdote è stata espressa anche dal capogruppo del Pd in Consiglio, Dario Chinnici: