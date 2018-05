PALERMO - Oltre 72 milioni di euro per ammodernare la rete di illuminazione pubblica e ridurre i consumi energetici nei comuni dell'Isola. Lo prevede il bando della misura 4.1.3 del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014/2020, a firma del dirigente generale del dipartimento regionale dell'Energia, Salvatore D'Urso, già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.Possono beneficiare delle risorse le amministrazioni locali, anche sotto forma di Unioni o Associazioni di Comuni, i Liberi consorzi dei comuni di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e le tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. "Intendiamo contribuire - afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci - alla riduzione dei consumi e quindi alla diminuzione dei costi, migliorando, nel contempo, l'efficienza della rete. In coerenza con le direttive dell'Unione europea, abbiamo posto una particolare attenzione al partenariato 'pubblico-privato', in modo tale da migliorare sia la qualità degli interventi, sia l'aumento degli investimenti".Il bando, già disponibile sul sito dell'assessorato, prevede una procedura 'a sportello'. Il contributo finanziario in conto capitale è concesso fino al 100 per cento della spesa totale ammissibile e non può essere inferiore a duecentomila euro - e superiore a cinque milioni di euro - per ogni singola istanza. I Comuni hanno novanta giorni di tempo per presentare i loro progetti. Grazie alle previsioni di riutilizzo dei risparmi che gli Enti locali otterranno sui consumi di energia elettrica - reinvestiti nelle opere - si prevede che l'importo complessivo degli investimenti raggiungerà i centocinquanta milioni di euro.(ANSA).