Ad avere la peggio, stavolta, una ragazza che viaggiava a bordo di uno scooter, rimasta gravemente ferita nell'impatto con una Smart avvenuto tra via Cartagine e via Castellana.La giovane alla guida è invece stata balzata dalla sella ed è finita violentemente sull'asfalto, quasi sotto l'auto. I sanitari del 118 giunti sul posto l'hanno trasportata in ospedale con codice rosso.In corso i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto e stabilire le relative responsabilità