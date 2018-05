Questi i primi tre assessori ufficializzati da Giacomo Tranchida, candidato sindaco a Trapani. "La formazione del governo della città sarà caratterizzata da due fasi - ha affermato Tranchida -. La prima, squisitamente tecnica, è finalizzata ad un esame delle emergenze e delle urgenze, così da tirare fuori Trapani dalle secche in cui si trova. Con la sola eccezione di Enzo Abbruscato, che conosco da sempre e che è stato il primo sostenitore del progetto Cambiamenti, ho individuato tecnici di alta ed elevata professionalità. La seconda fase che seguirà più avanti, certamente più politica, punterà in maniera decisa allo sviluppo di Trapani, con una attenta pianificazione del futuro e un’intelligente attività di rilancio della città".Da questa mattina, inoltre, i rappresentanti delle sette liste a supporto della candidatura di Tranchida si trovano al Comune per la presentazione degli elenchi che sono stati sottoscritti da 3.283 trapanesi "dinnanzi a più notai". Queste le liste nel dettaglio: Trapani con Coerenza, 464 sottoscrittori; Amo Trapani, 503; Trapani Tua, 440; Demos, 460; Cambia-Menti, 455; Per Trapani, 467; Tranchida il Sindaco per Trapani, 494.