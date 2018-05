Anna Maria La Mantia, 62 anni, è morta sul colpo dopo l'impatto con una Fiat Punto celeste che, a velocità, ha travolto sia lei che la figlia, Angela Merenda di 43 anni. Quest'ultima è deceduta al Civico dopo due ore, dopo una disperata corsa in ospedale che non è però riuscita a salvarle la vita.Dopo lo schianto, l'automobilista non ha prestato soccorso, lasciando le due donne agonizzanti sull'asfalto e si è dato alla fuga. Madre e figlia stavano tornando a casa dopo un incontro che si era tenuto nella chiesa evangelica di via Fichidindia.L'uomo è stato trasferito in carcere. Sapeva di essere ricercato, ai carabinieri ha confessato di avere travolto le due donne e di essere scappato perché aveva la patente scaduta, ma la Fiat Punto era anche sprovvista dell'assicurazione.. Le vittime stanotte potevano essere di più, in quel momento dalla chiesa stavano per andare via decine di persone". Angela Merenda era sposata, aveva due bimbi: "Come faranno i suoi figli ed il marito ad andare avanti senza di lei? - Si chiede Rosanna Consoli - lei era tutto per i piccoli, una disgrazia indescrivibile colpisce questa famiglia. La signora Annamaria aveva già sofferto tanto nella sua vita, ora se ne è andata in questo modo terribile"."Angela la aiutava sempre - aggiunge un'amica di famiglia - era sempre al suo fianco, era il suo angelo. Tutto il quartiere è sotto choc, non riusciamo ancora a credere a quanto accaduto. Due persone meravigliose, credenti, che dimostravano sempre la volontà di voler dare una mano al prossimo. Non era il destino che meritavano"."Siamo arrabbiati, increduli, straziati dal dolore - dice Gianni Comella - come si fa a scappare dopo aver preso in pieno due persone? Con quale coraggio o dignità quest'uomo è tornato a casa sapendo di aver ucciso due persone? Chi agisce in questo modo deve pagare, a noi non resta che pregare e sperare che Angela e Annamaria possano avere giustizia".