PALERMO - "In merito alle dichiarazioni attribuite all'onorevole Micciché circa la sua assenza alla celebrazione del 70^ anniversario della Corte dei conti in Sicilia, la Corte precisa che il presidente dell’Assemblea regionale è stato tempestivamente invitato a partecipare all'evento. Il disguido lamentato non può dunque che essere stato originato da un mero equivoco. In tal senso, la Corte dei conti ribadisce il massimo rispetto per tutte le autorità rappresentative dei cittadini". Lo si legge in una nota del Comitato organizzatore dell'evento, presieduto da Maurizio Graffeo