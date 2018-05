NAPOLI - Con un paletto di ferro ha rotto il vetro di un'ambulanza mentre il mezzo stava trasportando in codice rosso un paziente. E' accaduto a Napoli dove ormai si moltiplicano aggressioni nei confronti del personale del 118 o atti di vandalismo. Come riferisce l'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', questa mattina l'ambulanza 'stava trasportando un paziente in codice rosso a sirena e lampeggiante' quando 'senza alcun motivo un passante ha scagliato un paletto di ferro contro il vetro laterale mandandolo in frantumi e mettendo a repentaglio l'incolumità di medico, infermiera e paziente'. Il presidente dell'Ordine dei medici di Napoli denuncia: "Per chi lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa".