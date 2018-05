Niente storie serie. L'ambulante, 25 anni, con una fama consolidata di tombeur de femmes, non aveva alcuna intenzione di impegnarsi. Solo che la faccenda si è fatta serissima, quando la donna, 23 anni, a cui è stato imposto il divieto di avvicinamento all'uomo, è rimasta incinta.Perché lei, sedotta e abbandonata, avrebbe iniziato un'azione persecutoria per richiamare lui alle proprie responsabilità. Lo avrebbe fatto con metodi fin troppo espliciti e bruschi. Messaggi intimidatori (“Vengo con un mitra”), appostamenti e pedinamenti (come dimenticare il putiferio dell'ultima Pasquetta) e atti vandalici (sulla Moto Ape dell'ambulante spuntò la scritta “maniaco”)., procurandogli ustione di primo e secondo grado al braccio. E così partita la denuncia del panellaro del rione Falsomiele e il provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini Nicola Aiello. Il gip ha interrogato la donna. Nessun atto persecutorio, è stata la sua difesa, ma tentativi legittimi di convincere l'uomo a riconoscere in futuro il figlio che nascerà. Non ha alcuna intenzione di vivere con l'ambulante, ma il suo bambino ha bisogno di un padre.