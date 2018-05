PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato Giuseppe Adelfio, 28 anni, accusato lo scorso 3 marzo di avere tentato di rapinare il supermercato Qbio, di via Camillo Randazzo nella zona di via Terrasanta a Palermo. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra Mobile che hanno eseguito oggi un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Adelfio è entrato nel locale durante la pausa pranzo e ha aggredito e picchiato prima la titolare del negozio, poi una dipendente che era accorsa per soccorrerla. La fuga di Adelfio è stata ripresa dalle telecamere di un esercizio commerciale vicino. Dopo la tentata rapina le due donne erano state portate all'ospedale Civico per essere medicate.(ANSA).