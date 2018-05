PALERMO - "Le modalità anomale con cui è avvenuto il subentro della società algerina Sonatrach alla Esso di Augusta lasciano assai perplessi e suscitano serie preoccupazioni. Chi viene a investire in Sicilia è sempre il benvenuto, ma ha il dovere anzitutto di presentare, alle istituzioni, credenziali e garanzie. Sono certo che i nuovi petrolieri vorranno fornire, presto, alla Regione un piano industriale atto a offrire rassicurazioni per i livelli occupazionali, per la tutela della salute del territorio e per la bonifica degli impianti". Lo dice, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.(ANSA).