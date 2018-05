MILANO - "C'è sostanzialmente un accordo sui punti chiave", dice Matteo Salvini mentre è in corso al Pirellone il vertice con il capo politico M5s Luigi Di Maio con il quale, fa sapere, "abbiamo parlato di temi e non di nomi". "Rispetto ad altre ipotesi di governo - ha detto ancora - che vengono da Marte e di ministri se c'è accordo sui punti fondamentali è meglio un governo che si impegni sulla base di un programma"."Il lavoro è molto proficuo. Credo si chiuderà domani", ha detto il deputato del Carroccio Claudio Borghi lasciando per impegni personali l'incontro. "La trattativa - ha detto di Maio arrivando all'incontro - come vedete va avanti e mi riferiscono che sta andando molto bene". A chi gli chiede se la riabilitazione di Silvio Berlusconi possa avere qualche influenza Di Maio replica: "Assolutamente no".