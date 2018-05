Il terrorista, secondo quanto riferiscono fonti giudiziarie riportate da Le Figaro,

ra nato in Cecenia nel 1997.

I genitori del 21enne sono stati messi sotto custodia della polizia.

un giovane, gridando "Allah Akbar!", ha accoltellato i passanti di una via piena di gente al sabato sera, per una serata di primavera, uccidendo una persona e ferendone altre quattro. La polizia ha reagito in pochi secondi, abbattendo l'assalitore. I quattro feriti sono fuori pericolo: due feriti gravi, un uomo di 34 anni che era stato trasportato d'urgenza al Georges Pompidou, e una donna di 54 anni, e due feriti in modo lieve, una 26enne e un 31enne. La persona uccisa è un uomo di 29 anni che stava passeggiando in rue Monsigny quando è stato aggredito dall'assalitore.Ed è l'antiterrorismo che indaga: lo ha annunciato il procuratore di Parigi, Francois Molins, in una brevissima conferenza stampa. Attraverso il suo organo di propaganda Amaq, l'Isis ha rivendicato l'attacco all'arma bianca compito in serata a Parigi, precisando che è stato messo a segno da "un soldato" dello Stato islamico."La Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue ma non cede un millimetro ai nemici della libertà": questo il messaggio di Emmanuel Macron dopo gli accoltellamenti nel centro di Parigi, secondo quanto si apprende all'Eliseo. "Il mio pensiero - fa sapere Macron in un tweet - va alle vittime e ai feriti, oltre che ai loro cari. Saluto a nome di tutti i francesi il coraggio dei poliziotti che hanno neutralizzato il terrorista".