Il mercatino, infatti, nei giorni festivi prende particolarmente vigore: "I venditori si moltiplicano, tutto ciò che è illecito viene esposto qui", dice Francesco Mulè, che abita a pochi metri da una delle piazze prese d'assalto.. Insomma, i residenti si sentono in trappola. E a contribuire al caos domenicale sarebbero anche grossi camion in cui si trovano i volatili che appartengono a specie protette. "E' possibile notarli la domenica mattina presto - spiega Giancarlo Mistretta - si tratta soprattutto di cardellini che vengono venduti circa quindici o venti euro l'uno. E' terribile vederli in gabbia, chiusi nei mezzi".. "Ma purtroppo questa gente non si arrende", aggiunge Francesca Molino - e qui l'illegalità prende il sopravvento quotidianamente. Ogni domenica, poi, questa specie di suk viene letteralmente preso d'assalto. Oltre alla roba vecchia, quasi sempre prelevata dai cassonetti per i rifiuti, è possibile trovare ogni tipo di elettrodomestico e pezzi d'arredo. Poi, ciò che resta, rimane in strada per ore prima che venga raccolto e assistiamo puntualmente alla formazione di discariche a cielo aperto".In base alla delibera approvata a fine gennaio, infatti, l'area in cui si trovano gli ambulanti avrà una nuova vita. Nel dettaglio, il progetto prevede di restringere il perimetro del mercato, la pedonalizzazione e la creazione di parcheggi per i residenti e aree per bambini nelle strade liberate dal degrado e dai rifiuti. Il mercatino, invece, sarà affidato a un’associazione di venditori, con sede in via Mongitore, che gestirà un’area con 250 stalli per 6 giorni su 7, lunedì escluso, dalle 7 alle 13.Siamo circondati dai rifiuti, da merce probabilmente rubata che ricopre ogni giorno il marciapiede davanti alle nostre case. Siamo abbandonati, è questa la verità. Consigliamo a chi non crede alle nostre parole, di venire in questa zona la domenica mattina, si renderà da conto coi propri occhi del livello di degrado a cui siamo arrivati".