SIRACUSA - Sette lavoratori in nero individuati, due attività imprenditoriali sospese e sanzioni elevate per 25 mila euro. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa e quelli di Cassibile hanno eseguito sei accessi ispettivi in altrettante aziende agricole della provincia, nelle quali sono state controllate 48 posizioni lavorative: 10 erano irregolari sotto il profilo della durata dei turni di lavoro, oltre 40 ore settimanali, e 7 erano in nero. In un'azienda agricola sono stati trovati 2 su 2 dipendenti in nero. In un'altra 5 su 6 in nero. Disposta la sospensione delle attività imprenditoriali per avere occupato in nero oltre il 20 per cento del personale. Sono in corso accertamenti per verificare la correttezza dei contributi previdenziali in favore dei dipendenti occupati. (ANSA).