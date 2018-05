"Di nomi non abbiamo parlato - aggiunge -, ma c'è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi: per la prima volta nella storia si porta avanti una trattativa sul governo mettendo al centro i temi". E aggiunge: "Speriamo di chiudere il prima possibile". A chi gli chiede se contano di finire entro oggi, Di Maio risponde: "Vediamo". Incalzato dai giornalisti sul futuro premier terzo, non risponde.

Per quanto riguarda i punti del programma ci sarebbe un accordo sulle pensioni. Sulla legge Fornero è stata trovata un'intesa. "Non ci sono punti dove non c'è accordo, ci sono temi su cui si discute che interessano i cittadini - ha affermato l'esponente M5s Laura Castelli -. Oggi abbiamo parlato di lavoro, superamento della Fornero, della misura "quota 100" per le pensioni, delle categorie professionali usuranti, abbiamo fissato dei punti". Sulla Fornero, ha aggiunto, è stata "assolutamente trovata un'intesa", sul tema "abbiamo chiuso".

MILANO - Prosegue la trattativa tra M5s e Lega sul contratto di governo. Nel pomeriggio nuovo incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio e in serata dovrebbe essere pronta la seconda bozza del contratto sul programma. E' possibile - comunque - che servano almeno uno o due giorni per trovare il nome del premier che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere 'terzo . Il leader M5S, Luigi Di Maio, professa ottimismo: "Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po' di tempo", dice uscendo dal Pirellone, dove c'è stato il secondo round con la Lega, dopo l'incontro di ieri.