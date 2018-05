TERMINI IMERESE (PALERMO) - Un veloce scambio di battute nel corso dell'udienza generale a Città del Vaticano per sottolineare a Papa Francesco "il momento di grave crisi sociale che sta attraversando la città di Termini Imerese a causa dalla mancanza di lavoro ed in particolare per il protrarsi della vertenza Fiat". A rappresentare la situazione al Pontefice è stato il sindaco della città, Francesco Giunta. Una nota del Comune rivela: "Da parte sua il Papa ha assicurato preghiere per la città e i suoi abitanti. A margine dell'incontro il sindaco ha donato al Santo Padre una pubblicazione che racconta della profonda fede Mariana che si respira, da sempre, a Termini Imerese. È stata, inoltre, consegnata una breve lettera per il mezzo della quale il primo cittadino chiede al Papa di attenzionare le istituzioni e l'opinione pubblica nazionale in merito al dramma che migliaia di famiglie stanno attraversando".