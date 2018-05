PALERMO - “La scelta di Palermo e della Sicilia, come sede del XXI Convegno Nazionale dei Servizi Educativi e delle Scuole dell'Infanzia, ci onora e ci sprona ad un grande impegno per quella fascia generazionale, per la quale sono previsti 110 milioni di euro di investimenti, ma che in alcuni anfratti della nostra terra è classificata ancora con il nome di ‘carusi’ come se Ciaula non fosse uscito più dalle miniere a scoprire la luna”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro Mariella Ippolito intervenendo alla giornata conclusiva di “Narrare le Infanzie”.“In atto – ha spiegato l’esponente del Governo Musumeci -, parte dei fondi riguarda l’avviso rivolto ai Comuni in particolare stato di disagio finanziario ai fini della riduzione delle rette per le famiglie e per tutti i Comuni per l’ implementazione dei servizi, l’avviso rivolto al privato sociale per un contributo in regime di de minimis per l’adeguamento delle strutture adibite a servizio per la prima infanzia, l’avviso rivolto ai Comuni per l’adeguamento e la ristrutturazione dei servizi pubblici. Un avviso gemello a questo, supportato da circa 15 milioni di euro derivanti dalla riprogrammazione delle economie del programma Obiettivi di Servizio è in via di definizione e verrà pubblicato entro il prossimo mese”.Nel corso del suo intervento, l’assessore Ippolito ha smentito la recente uscita del Movimento Cinque Stelle sulla mancata emanazione delle linee guida per il riparto annuale del fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione da parte della Regione Siciliana. “Le linee guida – ha puntualizzato Ippolito - sono state trasmesse ai Comuni siciliani beneficiari lo scorso 28 marzo, a firma congiunta dei dirigenti generali dei Dipartimenti delle Politiche Sociali e dell'Istruzione. Nella direttiva, è stato chiesto ai Comuni di redigere un programma che riguarderà le modalità di attuazione, le entità delle somme destinate a ciascuna azione e gli obiettivi quali – quantitativi che si intendono raggiungere. Non tutti hanno ancora risposto, ma il Ministero dell'Istruzione ha impegnato oltre 13 milioni di euro che serviranno al consolidamento e all'ampliamento della rete dei servizi educativi a titolarità pubblica e privata convenzionata, alla stabilizzazione e al potenziamento graduale delle sezioni primavera aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia. Si mira inoltre ad ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambini, nella fascia d’età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell’ infanzia statali”.Anche il presidente regionale della Federazione Italiana Scuole Materne Dario Cangialosi ha apprezzato questo passaggio dell’assessore Ippolito. “Il riordino e la messa a sistema dei servizi educativi dell’infanzia – ha detto – contribuiranno alla generalizzazione e al potenziamento dei servizi nel territorio, concorrendo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali. È per questo che i Dipartimenti regionali competenti, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale, Anci, Fism e altri enti rappresentativo del terzo settore, delle scuole e delle famiglie hanno già da tempo emanato le linee guida e di programmazione 2017/2018 degli interventi previsti nei 390 comuni siciliani. Con la costituzione della cabina di regia – ha concluso Cangialosi – e con l’arrivo delle indicazioni ministeriali per l’ anno scolastico 2018/2019, la Regione Siciliana si appresterà, prima tra le altre regioni siciliane, a dare attuazione e sviluppo al Sistema Integrato anche per il prossimo anno scolastico”.“Le linee guida emanate, sfuggite all'attenzione dei grillini – ha aggiunto l'assessore Ippolito –, si integrano al Piano sui Servizi Socioeducativi per la Prima Infanzia di cui i miei uffici hanno dotato la Regione Siciliana e che rappresenta un modello per tante realtà italiane. Dopo un’attenta analisi differenziata abbiamo individuato le diverse strategie da adottare proprio in funzione alle molteplici realtà. Alla analisi della domanda segue quella della offerta sul territorio sia pubblica che privata tramite i dati di monitoraggio disponibili e soprattutto quelli aggiornati dell’albo regionale della L.R. 22/86 che evidenziano la disomogeneità della distribuzione dei servizi e la loro consistenza rispetto alla domanda e, quindi, ai bisogni. Abbiamo così individuato – ha concluso il componente della Giunta Regionale - degli indicatori di risultato quantitativi e qualitativi in funzione a degli obiettivi misurati per step temporali che diano una prospettiva nel tempo ragionevole e fattibile con verifiche periodiche che consentano l’aggiustamento del tiro”.