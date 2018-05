TERMINI IMERESE (PALERMO) - Stavano rubando i telai delle porte d'ingresso dei bungalow all'interno del 'Villaggio Himera' ma sono stato sorpresi e arrestati dai carabinieri di Termini Imerese. Così sono finiti in arresto Raimondo Palazzo e Luigi Catalano, di 35 e 32 anni, entrambi residenti a Palermo. I due, che hanno tentato di portare via anche alcuni mobili, dovranno rispondere adesso di furto aggravato in concorso. La scoperta dei carabinieri è arrivata nel corso di un normale pattugliamento nella zona industriale di Termini Imerese, nel corso del quale i militari hanno notato un furgone bianco all'interno dell'ex struttura alberghiera confiscata per mafia e ora affidata al Comune di Termini Imerese.