PALERMO - L'anno scolastico 2018/2019 prenderà il via il 12 settembre. Lo ha stabilito un decreto dell'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla, pubblicato sul sito dell'assessorato. Il calendario scolastico prevede invece l'ultima campanella per martedì 11 giugno. Le vacanze di Natale si apriranno il 22 dicembre 2018 per concludersi il 6 gennaio 2019, giorno dell'Epifania. A Pasqua, invece, scuole chiuse dal 18 al 24 aprile 2019."I 211 giorni scolastici previsti il prossimo anno, che hanno destato iniziali perplessità, consentiranno una più ampia e idonea programmazione didattica, inclusiva delle attività extra-curriculari, ferma restando il limite dei 200 giorni imposti dalla normativa nazionale - afferma Lagalla -. Di certo, non sono negate attività formative fuori dall'aula, - spiega - come viaggi d'istruzione, visite di mostre o musei, cineforum e quant'altro possa essere di approfondimento, oltre che pertinente, rispetto allo svolgimento dei programmi annualmente predisposti dagli istituti scolastici. Nessuna marcia indietro quindi ma solo una proficua occasione di chiarimento e condivisione, all'insegna del dialogo, come sempre fatto negli ultimi mesi".