ROMA - La Vibonese, superando il Troina 5-3 ai calci di rigore, è la nona squadra che dalla serie D è stata promossa in serie C. La partita è finita 0-0 dopo i supplementari e nella lotteria dei calci di rigore l'hanno spuntata i calabresi di Nevio Scala. Lo spareggio, disputato sul neutro di Reggio Calabria, si è reso necessario dopo che le due squadre hanno chiuso il campionato a pari punti in testa alla classifica del girone I.(ANSA).