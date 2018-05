ROMA - Prosegue il viaggio live de Le Vibrazioni. Dopo il tour primaverile nei principali club della penisola, la rock band milanese farà tappa in tutta Italia e sarà protagonista delle lineup dei principali festival musicali estivi. L'avventura live ripartirà venerdì 1 giugno da Novara (Phenomenon) e continuerà tra nord e sud Italia. Sul palco, la band multiplatino formata da Francesco Sarcina (voce e chitarra), Stefano Verderi (chitarra), Marco Castellani (basso) e Alessandro Deidda (batteria) porterà i brani di V, il quinto album di inediti (distribuito da Artist First) contenente Così Sbagliato, il brano presentato in gara all'ultimo Festival di Sanremo. In scaletta anche le hit storiche del gruppo, da Dedicato A Te a Vieni Da Me, passando per In Una Notte d'Estate e Raggio Di Sole. Info su: http://www.colorsound.com/. Queste le date confermate finora: 1 giugno - Novara; 2 giugno - Notte Bianca @ Locarno; 3 giugno - Ravarino (MO); 6 giugno - Napoli Pizza Village @ Napoli; 9 giugno - Brescia; 10 giugno - Canepina (VT); 23 giugno - Civitella Roveto (AQ); 29 giugno - Campi Beer Festival @ Campi Bisenzio (FI); 30 giugno - Collisioni @ Barolo (CN); 9 luglio - Ghilarza (OR); 13 luglio - AstiMusica @ Asti; 14 luglio - Festival Musicastelle @ Aosta; 17 luglio - Varallo (VC); 18 luglio - Piove di Sacco (PD); 21 luglio - Marostica Summer Festival @ Marostica (VI); 4 agosto - Francavilla Al Mare (CH); 8 agosto - Biccari (FG); 11 agosto - Riviera Music Festival @ Alassio (SV); 16 agosto - Cattolica (RN); 18 agosto - Auletta (SA); 23 agosto - Sun&Sounds Festival @ Grado (GO); 1 settembre - Trasacco (AQ).(ANSA).