ma ci sono anche ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della finanza, uomini di vertice della polizia e dei servizi segreti nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta. Per sei di loro è scattato un provvedimento cautelare, ma gli indagati sono molti di più., colonnello che ha guidato il Comando provinciale dei carabinieri di Caltanissetta e la Dia di Palermo per poi approdare ai servizi segreti;ex sostituto commissario della squadra mobile di Palermo, assoldato da Montante come responsabile della sicurezza;, pure lui sostituto commissario, ma in servizio alla prefettura di Milano;che ha lavorato alla Polizia tributaria palermitana; l'imprenditore Massimo Romano, titolare della catena di supermercati "Mizzica" - Carrefour Sicilia Sospensione per un anno nei confronti di, vice sovrintendente della Questura di Palermo., ex comandante provinciale della finanza di Caltanissetta e poi capo centro della Dia nissena;, della Polizia tributaria di Caltanissetta e comandante della sezione Tutela finanza pubblica;, dirigente della prima divisione del Servizio centrale operativo della polizia di Roma e oggi questore vicario di Firenze;, generale dei carabinieri in pensione, ex capo di Stato maggiore dell'Arma dei carabinieri ed ex direttore dell'Aisi, i servizi segreti militari;, capo reparto dei servizi.per acquisire notizie riservate sull'inchiesta avviata tre anni fa nei suoi confronti per concorso sterno in associazione mafiosa. Un'accusa che sembrerebbe finire nelle retrovie per lasciare spazio alla rete di connivenze che copre un arco temporale che inizia nel 2008 e va avanti fino a pochi giorni fa. Secondo il Gip, Montante "ha intrattenuto qualificati rapporti con esponenti di spicco di Cosa nostra", ma non ci sono elementi a sufficienza per configurare il reato di mafia.non solo avrebbe acquisito notizie riservate con una imponente attività di "dossieraggio", ma avrebbe anche bonificato, tramite, una ditta privata, alcuni immobili per “ostacolare attività di indagine in corso”. Ed ancora: alcuni poliziotti avrebbero fatto accesso alla banca dati per acquisire notizie di indagini, ma anche private, su numerosi soggetti”.Alcuni esempi: Di Simone avrebbe avuto la garanzia del trasferimento dalla Questura di Milano alla Dia di Palermo; D'Agata, invece, grazie all'interessamento di Montante sarebbe transitato ai Servizi Segreti, mentre la moglie sarebbe stata prima nominata e poi confermata alla presidenza di Ias spa, Industria acqua siracusana. Non solo Montante sarebbe riuscito grazie alle sue amicizie ad ammorbidire i controlli nelle sue aziende e a rendere pesantissime quelle verso altri imprenditori.