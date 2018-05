Stanleybet" di via Nicolò Spedalieri e in via Marinuzzi, sono stati trovati aperti senza autorizzazione e per i titolari è scattata la denuncia. In via Bergamo, invece, in un Internet point "Giocasi By Bet", gli agenti hanno accertato che nel locale si effettuava la raccolta abusiva di scommesse.

e di tutta l'attrezzatura utilizzata per effettuare le scommesse. Altri due Internet point "Betaland" sono stati controllati, rispettivamente, in via Palmerino e in via Paruta. Anche in questo caso è stata riscontrata l'attività abusiva di raccolta scommesse in mancanza della prevista autorizzazione.

In un internet point di via Palmerino, oltre alla raccolta abusiva di scommesse è stata accertata la presenza di due slot machine accese e funzionanti, senza autorizzazioni e non collegate telematicamente all'Agenzia delle Dogane ed ai Monopoli di Stato, un calcio balilla ed un tavolo da biliardo.

Per questo motivo al titolare sono state elevate sanzioni per trenta mila euro. In corso dei Mille è stato trovato un locale dove si somministrano alimenti e bevande senza licenza. Il negozio è stato sequestrato, per il titolare è scattata una sanzione di 5 mila euro.

Due con insegna "