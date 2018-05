Ali di pollo caramellate e piccanti, spiedini di petto d’anatra e peperoni e ancora ananas glassato. Queste sono solo alcune delle ricette che verranno preparate da un Master Grill Weber sabato 19 marzo, alle ore 11:00, da Gitto Garden, in via Castelforte, 100.Una giornata immersi nel verde della natura del garden palermitano, tra le numerose varietà di piante, fiori e specie rare, con uno specialista del barbecue che preparerà gustosi piatti.Con le temperature in aumento e la bella stagione alle porte è arrivato il momento delle grigliate all'aria aperta, dei momenti conviviali con amici e familiari. Sarà lo specialista del barbecue a spiegare passo dopo passo, attraverso la dimostrazione gratuita, come ottenere il massimo dal barbecue e realizzare pietanze adatte a tutte le occasioni.