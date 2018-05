. In fiamme una macelleria. I vigili del fuoco, che hanno spento il rogo limitando i danni, hanno trovato evidenti tracce di liquido infiammabile. Gli agenti della squadra mobile indagano sull'episodio. Le fiamme hanno divelto la saracinesca e fatto andare in frantumi la vetrata. Sul posto gli agenti della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi. L'esercizio commerciale, secondo gli investigatori, è nelle disponibilità della famiglia De Carolis. Per uno dei componenti, Francesco, è iniziato il processo per tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso per le minacce nei confronti del giornalista Paolo Borrometi che aveva pubblicato un'inchiesta sulle attività criminali del clan siracusano Bottaro Attanasio facendo riferimento anche a Luciano De Carolis, fratello di Francesco.(ANSA).