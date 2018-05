È morto il sottufficiale dell'Aeronautica militare rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro nella base di Gioia del Colle. A quanto pare il sottufficiale era impegnato in operazioni a terra. La vittima è il primo maresciallo, in servizio presso il 36° Stormo di Gioia del Colle, in Puglia. Sul luogo dell'incidente proseguono da parte dei carabinieri e del personale interno della base i rilievi disposti dal magistrato di turno.Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ha espresso "a nome suo e di tutto il personale della Difesa - si legge in una nota - affettuose condoglianze e vicinanza alla famiglia, e solidarietà all'Aeronautica militare". "Cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza" anche dal capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Claudio Graziano.