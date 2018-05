Una professoressa di 50 anni, con disabilità motorie, è stata salvata dai propri alunni dell’Istituto tecnico “Cesaro” di Torre Annunziata, in provincia di Napoli., che – a detta di molti – era solita essere sempre presente in classe. Allarmati da una mancata risposta al telefono, sono andati a cercarla a casa sua, presso Vico Equense (lungo la costiera sorrentina). Non avendo ricevuto nessuna risposta al citofono, sono stati chiamati i carabinieri che, intervenuti,La cinquantenne è stata quindi portata in ospedale, dopo aver passato almeno quarantotto ore nella propria abitazione, a seguito di un malore. Sulle condizioni della donna si hanno ancora poche notizie.Fra lei e i suoi allievi, un rapporto che sembra andare oltre ogni disabilità e oltre ogni cattedra, che ha reso i ragazzi affezionati e premurosi nei confronti di. “Speriamo torni presto” si auspicano gli alunni, parlando a Tgcom24, “Le sue lezioni sono racconti nei quali ci presenta ogni giorno un personaggio diverso, come se lo La avessimo con noi in aula”.