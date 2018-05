PALERMO - Avvenimenti previsti per lunedì, 14 maggio, in Sicilia:1) PALERMO - corso Vittorio Emanuele 463, ore 10:00 Conclusione della rassegna "Palermo, capitale della Cultura dell'Unità e della Fraternità", il programma dei Focolari per Palermo 2018, con la tavola rotonda su "Il contributo della cultura dell'Unità all'umanesimo popolare". Prevista la presenza, tra gli altri, dell'arcivescovo Corrado Lorefice.2) PALERMO - Piazza Verdi, ore 10:00 Arriva a Palermo il camper della campagna "Il Piatto Forte 4 Sicily", della Fondazione Firmo e Amgen, per la salute delle ossa. Un team di specialisti informerà e sensibilizzerà i cittadini sull'osteoporosi e offrirà un controllo gratuito sul rischio di fratture da fragilità.3) CATANIA - Stazione Metropolitana Giovanni XXIII, ore 10:45 Presentazione Street Food Fest, il festival internazionale dei cibi di strada "Street Food Fest", in programma a Catania dal 17 al 20 maggio. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Enzo Bianco, il Rettore Francesco Basile ed il Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Ateneo Luciano Cosentino.4) CATANIA - viale Ulisse, ore 12:00 L'amministrazione comunale inaugurerà un murales contro la criminalità organizzata realizzato dai ragazzi del liceo Artistico Emilio Greco. Il progetto, inserito all'interno della Convenzione di Alternanza scuola-lavoro, è stato ideato dall'ufficio Politiche Giovanili.5) CATANIA - sala conferenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp, ore 15:30 Inaugurazione del Piano regionale di controllo sul ghiaccio alimentare, attivato dall'Assessorato regionale alla Salute.6) PALERMO - locali dell'Associazione, via Quintino Sella 35, ore 18:30 Inaugurazione della rassegna "Di Maggio in Maggio, il ciclo promosso dall'Associazione Flavio Beninati dedicata al libro e alla lettura, a mostre, conferenze e altre iniziative culturali. (ANSA).