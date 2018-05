per l'occupazione abusiva in totale di circa settantasette metri quadrati

di suolo pubblico.

Le sanzioni di maggiore importo, di circa ottomila euro, sono scattate nei confronti del gestore di un mini market di via Maqueda: dopo la mezzanotte, nonostante il divieto, venivano venduti alcolici e superalcolici. Inoltre, come hanno accertato gli agenti, il titolare non esponeva al pubblico i prezzi di vendita e le tabelle alcolemiche ed era sprovvisto dell'apparecchiatura dell'alcol test, da mettere a disposizione dei clienti. Quest'ultima mancava anche in un locale di via Sedie Volanti 19, oltre alla tabella indicante gli orari di apertura/chiusura del locale e la mancata autorizzazione dell'installazione della tenda solare.

Stesse irregolarità sono state riscontrate al civico 26 della stessa via, oltre a quelle per il mancato possesso di autorizzazione per la somministrazione all'esterno del locale. Anche tavoli e sedie, però, erano stati collocati sulla strada abusivamente. Per il titolare è così scattata la denuncia.

Ancora in via Sedie Volanti, al civico 30 gli agenti hanno riscontrato la mancata autorizzazione di una tenda solare e della tabella che avrebbe dovuto indicare gli orari di apertura e chiusura del locale. Inoltre il titolare è stato denunciato per l'occupazione abusiva di circa ventisette metri quadrati di suolo pubblico, in pratica circa la metà della sede stradale. Sanzioni anche in

largo Cavalieri di Malta per la mancata autorizzazione di una tenda solare e, anche in questo caso, nel locale non erano stati esposti gli orari di apertura e chiusura.

Il Caep (Controllo Attività Economico Produttive) della polizia municipale ha passato al setaccio cinque attività, tre in via Sedie Volanti nella zona del Capo, un'altra in largo Cavalieri di Malta e una in via Maqueda. Durante gli accertamenti sono venute a galla irregolarità per dodici mila euro, con sanzioni e due denunce