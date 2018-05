Con la vittoria della gara di appalto da parte della torinese Irisbus arriveranno in città 33 nuove vetture, destinate a sostituire gli autobus con un’età di servizio troppo avanzata. Ancora in corso la procedura per l’acquisto di altri 89 autobus.Gli autobus saranno 10 autosnodati da 18 metri diesel Euro 6, destinati a prendere il posto di quelli attualmente in servizio sulla linea 101, e 23 vetture da 12 metri diesel Euro 6. Il costo per ciascun autosnodato è stato fissato a circa 336 mila euro, in cui sono compresi anche le validatrici per biglietti a banda magnetica, sedili antivandalismo, ripetitore Gps e display informativo interno. Dotazioni uguali a quelle degli autobus singoli, il cui costo per vettura è di 239 mila euro, e a queste cifre andranno aggiunte poi le somme per la manutenzione full service di sei anni e una sua eventuale proroga, che porteranno il costo totale dell’appalto a 16 milioni di euro. Le vetture non serviranno ad aumentare il numero di corse in città, ma, come si legge nel bando di gara, sostituiranno i mezzi obsoleti del parco macchina Amat.piano di investimenti destinato a 14 città italiane di cui Palermo è beneficiaria con 91 milioni di euro. Dovrebbe invece avvenire con altri fondi, erogati dal ministero dei Trasporti per il rinnovo delle flotte, l’acquisto di altri 89 mezzi per i quali è ancora in corso un bando di gara. Quando tutti i nuovi autobus saranno acquistati Amat si troverà con un parco mezzi rinnovato del 50 per cento.