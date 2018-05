Serve un grande senso di responsabilità – ancora Motisi – lo so bene, la situazione politica ed economica è sotto gli occhi di tutti. Ho scelto di candidarmi senza alcuna imposizione, senza secondi fini, senza partiti dietro pronti a dire cosa fare. Il mio partito è la gente, i partinicesi vogliono solo un po' di normalità, e la normalità deve essere la buona amministrazione di Partinico. Al Comune servono persone competenti, con cui poter dialogare, che conoscono la macchina burocratica, non sindaci improvvisati che all’improvviso dicono di amare Partinico e di voler lavorare per i cittadini. La gente non crede più alle bugie. Metterò tutta me stessa in questo percorso, sarà me stessa e sarà sempre al servizio dei cittadini, per tutti uguali. Sto trasportando in politica quello che ho fatto nell’associazionismo, vedrete che faremo grandi cose".

PARTINICO (PALERMO) - Dal volontariato alla politica. C'è anche una donna in corsa per la poltrona di sindaco di Partinico. Maria Grazia Motisi, 50 anni a giugno, si candida sulle orme di Gigia Cannizzo, già sindaco della cittadina del Palermitano. A pochi giorni dalla presentazione delle liste sono una decina i possibili candidati e Motisi è l’unica donna certa.Dal bilancio in profondo rosso alla crisi dei rifiuti, dai problemi sociali alla disoccupazione. La campagna elettorale di Partinico dovrà districarsi tra temi delicatissimi. Motisi, laureata in Scienze politiche e presidente dell'associazione culturale “Le torri”, è impegnata nel volontariato ed è stata promotrice di numerosi eventi culturali e sociali in città. La donna è consigliere uscente di minoranza ed è nota per il suo impegno per il territorio. "Servono competenza, buona volontà, idee", afferma. "Ma a Partinico c’è ancora speranza – dice Motisi -. Io ci sono stata e ci sarò sempre, conosco la macchina amministrativa e sappiamo come incidere per far rinascere Partinico.