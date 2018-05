La convocazione prevista per domani all'ufficio provinciale del lavoro è stata infatti rimandata al 24 maggio a causa dell'incontro che si terrà a Roma fra Rfi, committente dell'opera, e la Sis che la sta realizzando. Il vertice, fissato per domani nella Capitale, potrebbe portare buone notizie per i lavoratori ma soprattutto per la città, che attende il completamento di una infrastruttura giunta all'85% e che comporta vari disagi, fra cui l'interruzione del collegamento con l'aeroporto.di un tavolo permanente con Comune, Sis e Rfi. "E' essenziale portare a compimento l'opera, sia per i livelli occupazionali che per la città - dicono dicono Ignazio Baudo della Feneal Uil, Paolo D'Anca della Filca Cisl e Francesco Piastra della Fillea Cgil - se rimanesse un'incompiuta, sarebbe un disastro".