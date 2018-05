CALTANISSETTA – Politici di spessore, sindacalisti, imprenditori e autorevoli esponenti delle istituzioni. Gli indagati dell'inchiesta del sistema Montante sono ventidue: ecco i nomi.Antonio Montante, Gianfranco Ardizzone, Maurizio Bernava, Andrea Calì, Salvatore Calì, Andrea Cavacece, Angelo Cuva, Giuseppe D'Agata, Marco De Angelis, Diego Di Simone Perricone, Arturo Esposito ex direttore del servizio segreto civile, Alessandro Ferrara, Salvatore Graceffa, Andrea Grassi, Carlo La Rotonda, Salvatore Mauro, Vincenzo Mistretta, Ettore Orfanello, Massimo Michele Romano, Letterio Romeo, Mario Sanfilippo, Renato Schifani, ex presidente del Senato.Montante è accusato di essere il capo dell'associazione per delinquere, attraverso Diego De Simone, avrebbe tenuto i rapporti con appartenenti alle forze di polizia “al fine di indirizzare le attività di costoro in maniera tale da garantiere i propri personali ineterssi e quelli di coloro che a lui sono strettamente legati e di ottenere, ai medesimi fini, informazioni di natura riservata”. Massimo Romano, imprenditore, attraverso la propria attività, avrebbe assicurato assunzioni, Gianfranco Ardizzone, comandante provinciale della Guardia di finanza di Caltanissetta ed Ettore Orfanello e Mario Orfanello, del nucleo di polizia di Caltanissetta e comandante della sezione tutela Finanza pubblica, “dietro elargizione di favori per loro stessi o per amici e familiari”, avrebbero soddisfatto “gli interessi personali di Montante e di Romano”.Giuseppe D'Agata, comandante provinciale dei carabinieri e capo centro della Dia di Palermo, nonché capo centro della Dia di Palermo e appartenente all'Aisi, avrebbe fornito a Montante “informazioni di natura riservata acquisite attraverso le attività d'ufficio condotte anche quelle eseguite sul conto dello stesso Montante”.Diego Di Simone Perricone, Marco De Angelis, sostituto commissario della polizia di Stato prima in servizio nella Questura di Palermo, Salvatore Graceffa, vice sovrintendente della polizia di stato, avrebbero effettuato accessi abusivi al sistema Sdi reperendo informazioni di natura riservata. Di Simone avrebbe mantenuto rapporti con soggetti titolari della ditta Calì Service “al fine di bonificare gli immobili abitualmente frequentati dal Montante”. Andrea grassi, dirigente della prima divisione dello Sco di Roma, Andrea Cavacece, capo reparto dell'Aisi, Arturo Esposito, direttore dell'Aisi, avrebbero veicolato a Montante informazioni riservate.Montante è indagato per violenza privata perché “mediante minaccia” avrebbe fatto capire ad Alfonso Cicero, ex commissario dell'Irsap, di avere a disposizione documenti sul suo conto, avrebbe fatto firmare allo stesso Cicero una lettera retrodatata rispetto alla sua audizione in commissione Antimafia, “nella quale doveva dar conto che le circostanze esposte in quella sede erano il frutto di suoi suggerimenti”.Vincenzo Mistretta è accusato di favoreggiamento perché avrebbe aiutato Montante a eludere le investigazioni della Procura, attivandosi “per contattare persone che dovevano essere escusse dalla polizia”.IN AGGIORNAMENTO