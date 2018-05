"Se saremo abbastanza bravi a trovare la quadra si parte senza problemi, ma non vogliamo prendere in giro il presidente della Repubblica e gli italiani" dicendo che c'è l'accordo "quando su qualche punto importante come le infrastrutture ci sono ancora visioni diverse". Lo dice Matteo Salvini al Quirinale. "Il tema giustizia è centrale: processi più brevi, anche su questo partiamo da posizioni differenti e io sono in questa veste non solo da leader della Lega, perché non voglio rompere l'alleanza di centrodestra", aggiunge.