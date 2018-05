. Un 42enne pluripregiudicato è stato arrestato dai Falchi della squadra mobile dopo il furto in due negozi di via Ruggero Settimo.I poliziotti, impegnati nell'attività di controllo nella zona, sono intervenuti tempestivamente e l'hanno sorpreso mentre cercava di far perdere le proprie tracce: l'uomo è stato seguito fino alla via Sperlinga, dove il 41enne ha recuperato, da sotto un'auto, un altro pacco.è stata riconsegnata ai titolari dei due negozi. Per Scurato è scattato l'arresto, che è stato convalidato.