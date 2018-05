presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ancora il nome del premier non c'è.

"Stiamo facendo uno sforzo enorme - ha proseguito Salvini - perché se dovessimo ragionare per convenienza politica non saremmo qua da tempo, se dovessimo dar retta ai sondaggi saremmo i primi a dire chi ce lo fa fare di trovare una quadra lasciamo tutto nelle mani di Mattarella con l'ipotesi di andare al voto il prima possibile".

"Come mai ancora tanto tempo? In fondo è solo la prima consultazione che facciamo" da quando c'è stato il via libera alla ricerca di un'intesa tra M5s e Lega. Sottoporremo il contratto di govrno ai nostri iscritti con un voto online che sarà chiamato a decidere se far partire questo governo o no".

Salvini e Di Maio sono tornati oggi al Quirinale. "Non stiamo questionando sui nomi ma stiamo molto più costruttivamente discutendo anche animatamente sull'idea di Italia". Così il leader della Lega Matteo Salvini. "Nomi pubblicamente non ne facciamo. L'accordo di governo è il cuore di questo governo di cambiamento che siamo intenzionati a far partire il prima possibile". Così il capo del M5s Luigi Di Maio. Dopo il nuovo giro di consultazioni al Colle e dopo i colloqui delle due forze politiche con il