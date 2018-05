La Kidder, che aveva 69 anni, aveva continuato a recitare in piccoli ruoli in tv e in teatro fino a quest'anno quando era salita su un palcoscenico di Broadway con un ruolo in "Monologhi della Vagina".

Margot Kidder, l'attrice che ha interpretato la parte di Lois Lane in quattro film di Superman con Christopher Reeve, è morta in Montana. Lo riporta TMZ.