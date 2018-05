Entrambi i feretri si trovano adesso nell'abitazione di via San Ciro, da cui partiranno domattina per la celebrazione del funerale, nella chiesa evangelica "Dio con noi", la stessa in cui madre e figlia, quattro sere fa, avevano partecipato ad un incontro.La signora Annamaria aveva un po' di difficoltà nei movimenti, Angela la aiutava sempre a camminare quando si trovavano per strada. E anche in quel momento, l'anziana era appoggiata a lei. L'auto che le ha investite è piombata all'improvviso nel tratto che stavano percorrendo, colpendole in pieno: in quella strada lunghissima, stretta, senza marciapiede e poco illuminata, l'arrivo a forte velocità del mezzo ha segnato il confine con la tragedia: la 63enne e la 42enne sono finite violentemente sull'asfalto, a distanza di alcuni metri dal punto dell'impatto.Brancaccio, infatti, è in lacrime ormai da allora. La notizia ha fatto il giro di ogni casa, sconvolgendo tutti coloro che conoscevano le due donne, mentre sono subito partite le ricerche che hanno portato i carabinieri e la polizia municipale all'individuazione di Emanuele Pelli, il 35enne che si sarebbe trovato alla guida della Fiat Punto celeste trovata dalle parti di via Azolino Hazon con gli evidenti segni dell'impatto. L'uomo, che ha confessato di essere fuggito perché senza assicurazione e con la patente scaduta, è stato arrestato ed è tuttora in carcere.Non riesco nemmeno ad immaginare come si possa scappare dopo avere investito due persone, senza nemmeno chiamare i soccorsi". Una comunità intera si è così stretta attorno all'altro figlio di Annamaria La Mantia, Giuseppe, e il marito e i due bimbi di Angela: "Due famiglie distrutte - dice Salvo Governale -. Sono state devastate dall'irresponsabilità e superficialità di chi era al volante. Non ci si rende conto che bisogna guidare con estrema attenzione, con la consapevolezza di poter provocare gravi conseguenze per sé e per gli altri"."Ti ricorderemo così, Angela - scrive Stefania Carlino accanto ad una foto scattata ad un corso di danza - con il tuo sorriso e la tua voglia di vivere". E ancora: "Non riesco a crederci - aggiunge Rosaria Raimondi - non è possibile che si debba accettare una realtà del genere. Chi ha provocato questa disgrazia deve pagare". Nel capoluogo si tratta dell'ennesimo gravissimo episodio che ha coinvolti dei pedoni. Basti pensare che la scorsa settimana un altro anziano è deceduto in ospedale dopo essere stato travolto da una moto in viale Regione Siciliana. Quasi due mesi di agonia dopo l'impatto che ha provocato le ferite che gli sono costate la vita.E, soltanto due settimane fa, il peggio si è temuto per una mamma e la sua bambina, investite in piazza Noce da una ragazza al volante di una Smart. La piccola, che ha battuto la testa all'interno del passeggino, ha riportato un trauma cranico.