CASTELVETRANO (TRAPANI) - Al via la gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del sistema fognario per acque nere al servizio della località balneare di Triscina e del suo collegamento al depuratore comunale di via Errante Vecchia, a Castelvetrano. Lo ha reso noto Enrico Rolle, commissario straordinario unico per la depurazione, che sul sito dell'ente ha pubblicato la notizia. Il ruolo di centrale di committenza per il commissario unico è svolto da Invitalia spa che ha pubblicato il relativo bando di gara. I lavori, dell'importo di oltre diciotto milioni di euro, dureranno all'incirca due anni. Lo scorso mese di gennaio Rolle aveva comunicato la consegna dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di via Errante Vecchia, il cui costo è stato previsto in 14 milioni di euro e i cui lavori dovrebbero durare anch'essi un paio di anni.(ANSA).