ha anche consegnato il progetto elettorale 'Nuova Città', i nomi dei candidati della sua lista e le firme raccolte a sostegno.

TRAPANI - Peppe Bologna, candidato sindaco con la lista 'Scirocco Per Trapani', ha presentato a Palazzo D’Alì, sede del Comune, i nomi degli assessori designati: Teresa Scalabrino, insegnante, Antonella Cardella, insegnante in pensione, Peppe Di Pasquale, commerciante, e Gino Bosco, avvocato. “Sono tra i nomi più rappresentativi e noti a Trapani e non solo", ha affermato Bologna sottolineando "la loro professionalità, il loro impegno nel sociale e nello sport". BolognaE intanto anche il candidato sindaco del Movimento cinque stelle, Giuseppe Mazzonello, ha completato le prime indicazioni degli assessori: Marcello Maltese, che un anno fa fu candidato sindaco dei grillini, e il capitano Ignazio Billera si aggiungono a Giovanni Catania, la terna dei nomi degli assessori che il candidato sindaco per Trapani del M5s.