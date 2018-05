PALERMO - Avvenimenti previsti per oggi, martedì 15 maggio, in Sicilia.1) PALERMO - Sala Convegni della Polizia Municipale - Via Ugo La Malfa 72, ore 09:00 Conferenza stampa di presentazione delle attività formative che coinvolgeranno 101 agenti della polizia municipale nel progetto di intervento per le adozioni di circa 540 cani ospitati nel canile di Palermo e per la prevenzione del randagismo.2) PALAZZOLO ACREIDE (SR) - Teatro Greco, ore 09:00 In programma, nell'ambito del 24/mo Festival internazionale del teatro classico dei giovani 2018, "Ciclope" e "Ippolito", di Euripide, Antigone, di Sofocle, e "Uccelli", di Aristofane.3) CATANIA - Palazzetto dello Sport, Piazza Spedini, ore 11:30 Manifestazione per celebrare i 40 anni dallo scudetto conquistato nella pallavolo maschile dalla Paoletti nel 1977-1978 cerimonia di intitolazione della struttura al direttore tecnico Luciano Abramo, scomparso nel 1980. Partecipano il sindaco Enzo Bianco e dirigenti, tecnici ed atleti che vinsero il titolo, il primo vinto da un squadra siciliana.4) PALERMO - Prefettura, ore 16:00 Presidio dei Sis, gli operai del cantiere del passante ferroviario. Slitta al 24 l'incontro sui licenziamenti all'ufficio del lavoro.5) PALERMO - Chiesa di Sant'Eulalia, via Argenteria Nuova 33, ore 18:00 Conferenza dal titolo "Valenzia: arte e tradizione", nell'ambito delle attività della VII Settimana delle Culture 2018.6) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 18:00 Incontro sul '68 con il traduttore Serge Quadruppani, celebre traduttore di libri Italiani in modo particolare Camilleri. Organizza la Direzione di "Una Marina di libri" con il Panormos International Weeks.7) MESSINA - Piazza Cairoli, ore 19:00 Comizio dell'on. Cateno De Luca. Sara ufficialmente aperta la campagna elettorale e sarà presentato il programma definitivo del candidato a sindaco, che sarà distribuito ai cittadini.8) AGRIGENTO - Valle dei Templi, ore 20:00 Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Ottavio Marino, per celebrare il 72/mo anniversario dello Statuto Siciliano.9) PALERMO - Rai, Auditorium Radiofonico, ore 21:00 Concerto in diretta streaming sui siti delle radio specializzate "Made in Sicily". Con Mario Venuti, Luca Madonia, Mario Incudine, Lello Analfino dei Tinturia, Alessandra Salerno, Daria Biancardi, i Cirrone Bros e Tamuna. Organizzato nell'ambito dell'iniziativa "Porte Aperte".10) CATANIA - Centro Zo, ore 21:00 Concerto "Anaktoron", del clarinettista Carmelo Salemi, accompagnato al pianoforte da Ketti Teriaca, che presentano l'omonimo Cd con un video girato sull'Etna, a quota 2.850. (ANSA).