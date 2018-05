hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Como un dipendente di un istituto scolastico, accusandolo di truffa aggravata ai danni dello Stato. L’uomo infatti era in permesso dal lavoro, servendosi della legge 104, che permette di svolgere meno ore lavorative giornaliere e di usufruire di tre giorni mensili di assenza giustificata, per prendersi cura di familiari disabili. Ma non era in casa.. Durante le indagini dei militari, la prova è stata ritrovata nella documentazione chiesta all’agenzia di viaggio che ha organizzato il pacchetto vacanze.