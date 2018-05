PALERMO - Tirato in ballo nelle intercettazioni dell'inchiesta Montante, l'ex presidente della Regione Totò Cuffarò si difende: "Leggo delle farneticanti cose che dice il dottore in Economia e Commercio Michele Trobia nelle. Sarei molto curioso di sapere in quale periodo mi avrebbe dato questa ingente mole di denaro, dove me li avrebbe portati, per capire dove può arrivare la millanteria e la falsità di una persona"."Il signor Michele Trobia - prosegue Cuffaro - che sostiene di essere entrato insieme a Montante mentre facevo la Giunta di Governo non mi ha mai pagato neanche un caffè altro che consegnatomi insieme a Montante, che sono sicuro non potrà che smentire, borse di soldi. Perché mai Montante avrebbe dovuto darmi delle borse di soldi? Durante il mio governo non mi ha mai chiesto nulla che possa averlo indotto a darmi del denaro. Perché una persona così competente come Michele Trobia parla di 800.... 600... milioni quando siamo già con l’Euro? Oggi stesso sporgerò querela nei confronti di Michele Trobia a meno che non voglia rettificare le sue millanterie e falsità".