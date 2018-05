- Schianto sull'autostrada A29 Palermo-Mazara. Coinvolti tre mezzi, un'auto, una moto e il furgoncino degli operai che stavano lavorando al cantiere che si trova tra Capaci e Carini. Gli operai sono rimasti feriti, in ospedale anche i conducenti dei due mezzi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli uomini dell'Anas. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti. Lunghe code in autostrada.