Una bambina di dieci anni lotta fra la vita e la morte dopo un’incidente alla guida di una minimoto. La piccola, nella giornata di ieri, è andata a scontrarsi contro un muro mentre guidava il veicolo, dopo essere salita in sella e aver percorso qualche metro.L’incidente è avvenuto in Campania a Forino, in provincia di Avellino. I familiari, allarmati dalle gravi ferite riportate dalla piccola, hanno subito chiamato i sanitari del 118, per soccorrerla e portarla al vicino ospedale “Moscati”. Qui, i medici, hanno deciso di trasferirla al nosocomio pediatrico “Santobono” di Napoli. La bambina si trova ora in rianimazione. Avviate le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.